"М.Видео-Эльдорадо" открыла тысячный розничный магазин

Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила тысячный розничный магазин. Об этом говорится в сообщении компании.



Им стал гипермаркет "М.Видео" в Омске в ТЦ "Квадро".

Группа "М.Видео-Эльдорадо" за год с небольшим, с июня 2018 года, после начала интеграции "Эльдорадо", открыла 160 новых магазинов, включая 56 ребрендированных объектов "МедиаМаркт". Развитие розницы обеспечивает лидерство Группы в России не только на рынке бытовой техники и электроники в целом, но и онлайн. Общие онлайн-продажи компании выросли на 79% до 91 млрд руб. за девять месяцев 2019 года, доля общих онлайн продаж в обороте Группы достигла 31%.



Группа "М.Видео-Эльдорадо" - единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке - Московской Бирже (тикер: MVID).



Скорректированная чистая прибыль М.Видео-Эльдорадо по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 2.2% до 2.931 млрд руб. с 2.867 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.9% до 161.475 млрд руб. со 149.6 млрд руб., показатель EBITDA - на 10.6% до 10.008 млрд руб. с 9.049 млрд руб.







"AK&M" от 19.11.2019