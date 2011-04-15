Пассажиропоток "Пулково" за 10 месяцев вырос на 8.3% до 16.861 млн

Пассажиропоток "Пулково" за 10 месяцев 2019 года вырос на 8.3% до 16.861 млн по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в сообщении аэропорта.



Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 10.3% до 10.219 млн. Объём перевозок на международных воздушных линиях увеличился на 5.5% до 6.641 млн.



Аэропорт обслужил 143.484 тыс. взлётно-посадочные операции, что на 2.4% больше показателя аналогичного периода 2018 года.



Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года являлось ООО "Воздушные ворота северной столицы".





"AK&M" от 19.11.2019