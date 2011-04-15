В Сибири реконструируют станцию Зима. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.



Красноярский филиал ведомства рассмотрел проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию станции Зима Восточно-Сибирской железной дороги. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения. Реконструкция станции проводится в рамках проекта по развитию восточного полигона и усиления пропускной и провозной способностей БАМа и Транссиба.



Станция Зима, расположенная в 250 км от Иркутска, была сооружена в конце XIX века, одновременно со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали. Возле станции построили локомотивное депо, железнодорожные мастерские и жилой посёлок, где прошли детские годы поэта Евгения Евтушенко.



Сегодня станция Зима - крупный железнодорожный узел. Проектной документацией, получившей положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция путевого развития станции, в том числе увеличение приёмо-отправочных путей до длины не менее 1050 и 1500 м соответственно.



Данные работы проводятся с целью увеличения пропускной и перерабатывающей способности станции в условиях растущих размеров перевозок. При выполнении работ будет выполнен демонтаж старых участков железнодорожных путей и стрелочных переводов и укладка новых. Также будут реконструированы пешеходный мост, на котором, кроме того, установят шахтный подъёмник для людей с ограниченными физическими возможностями.



В связи с изменением путевого развития в чётном и нечётном приёмо-отправочных парках станции проведут обширные работы. В первую очередь, будут реконструированы технические средства обеспечения безопасности и регулировки движения поездов, - устройства и сети связи, электрификации, электроснабжения, сигнализации, централизации и блокировки. Кроме того, будет произведена частичная замена и укладка трубопроводов для пневмоочистки стрелочных переводов.



Здания поста электрической централизации реконструируют, новые здания построят для маневрового диспетчера и дежурного по нечётному парку, для пунктов обогрева, трансформаторных станций и других технических объектов.



По итогам реализации проекта будет проведено благоустройство территории - здесь проложат проезды, тротуары и служебные проходы, выполнят озеленение и установят малые архитектурные форм и ограждения.



"AK&M" от 19.11.2019