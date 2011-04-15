Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/11/2019
18:07

В Сибири реконструируют станцию Зима

В Сибири реконструируют станцию Зима. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.

Красноярский филиал ведомства рассмотрел проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию станции Зима Восточно-Сибирской железной дороги. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения. Реконструкция станции проводится в рамках проекта по развитию восточного полигона и усиления пропускной и провозной способностей БАМа и Транссиба.

Станция Зима, расположенная в 250 км от Иркутска, была сооружена в конце XIX века, одновременно со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали. Возле станции построили локомотивное депо, железнодорожные мастерские и жилой посёлок, где прошли детские годы поэта Евгения Евтушенко.

Сегодня станция Зима - крупный железнодорожный узел. Проектной документацией, получившей положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция путевого развития станции, в том числе увеличение приёмо-отправочных путей до длины не менее 1050 и 1500 м соответственно.

Данные работы проводятся с целью увеличения пропускной и перерабатывающей способности станции в условиях растущих размеров перевозок. При выполнении работ будет выполнен демонтаж старых участков железнодорожных путей и стрелочных переводов и укладка новых. Также будут реконструированы пешеходный мост, на котором, кроме того, установят шахтный подъёмник для людей с ограниченными физическими возможностями.

В связи с изменением путевого развития в чётном и нечётном приёмо-отправочных парках станции проведут обширные работы. В первую очередь, будут реконструированы технические средства обеспечения безопасности и регулировки движения поездов, - устройства и сети связи, электрификации, электроснабжения, сигнализации, централизации и блокировки. Кроме того, будет произведена частичная замена и укладка трубопроводов для пневмоочистки стрелочных переводов.

Здания поста электрической централизации реконструируют, новые здания построят для маневрового диспетчера и дежурного по нечётному парку, для пунктов обогрева, трансформаторных станций и других технических объектов.

По итогам реализации проекта будет проведено благоустройство территории - здесь проложат проезды, тротуары и служебные проходы, выполнят озеленение и установят малые архитектурные форм и ограждения.

"AK&M" от 19.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100