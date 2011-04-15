Минкомсвязь закупит отечественное программное обеспечение для органов власти

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о масштабной закупке отечественных антивирусов и офисного программного обеспечения (ПО) для федеральных органов исполнительной власти. Об этом говорится в сообщении министерства.



Закупка осуществляется в рамках постановления Правительства России от 8 июня 2018 года N 658. Общая стоимость закупаемого софта - почти 1 млрд руб.



Поставщики будут определены в результате электронных аукционов. Заявки на участие в них принимаются до 22 ноября (антивирусы) и 2 декабря (офисное ПО), торги намечены на 25 ноября и 3 декабря соответственно. На отечественное офисное ПО выделено 757.1 млн руб., на ПО в сфере информационной безопасности - ещё 197.7 млн руб. Таким образом, суммарная стоимость софта составляет 954.8 млн руб.



Офисный софт закупается для почти 223 тыс. рабочих мест госслужащих в 45 федеральных ведомствах. Максимальная из четырёх комплектаций офисного пакета будет включать почтовое приложение, редакторы для текстов, таблиц и презентаций, ПО файлового менеджера, органайзер, средство просмотра и коммуникационное ПО. Все программы должны входить в Реестр отечественного ПО и иметь пользовательский интерфейс на русском языке.



Софт для обеспечения информбезопасности закупается для 41 ФОИВа. Различные его классы должны обеспечивать безопасность на автоматизированных рабочих местах, на файловых серверах, в почтовых шлюзах и интернет-шлюзах.



Крупнейшими потребителями офисного ПО выступят ФНС (86.9 тыс. лицензий), Федеральное казначейство (30.4 тыс.), ФТС (29 тыс.), Росстат (18.5 тыс.) и Росреестр (15.5 тыс.), а защитного ПО - ФНС (147.7 тыс.), ФТС (68.5 тыс.), Росстат (43.7 тыс.) и Роспотребнадзор (15.3 тыс.).



Централизованные закупки отечественного софта позволят обеспечить реализацию поручений президента и правительства в части импортозамещения используемого ведомствами ПО и будут способствовать достижению соответствующих целевых показателей национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".







"AK&M" от 19.11.2019