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19/11/2019
18:18

Куплю-продажу имущества можно будет совершать через "Госуслуги"

Юридически значимые действия, в том числе сделки купли-продажи имущества, можно будет совершать через портал госуслуг. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.

Запустить такой сервис планируется в соответствии с подписанным в понедельник постановлением Правительства России N 1467.

"Есть идея, чтобы через этот портал (портал госуслуг) можно было осуществлять и юридически значимые действия. В частности, совершать сделки купли-продажи имущества с использованием электронной подписи", - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, комментируя подписанное постановление.

"Мы сможем встраивать наши сервисы в сервисы коммерческих организаций. Если человек приобретает, например, автомобиль, то заключение сделки через идентификацию на ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) вместе с получением страховок, постановкой этого автомобиля на учёт станут возможными", - пояснил, в свою очередь, вице-премьер Максим Акимов, слова которого также приводятся в сообщении.

Подписанное постановление также предполагает создание на портале госуслуг "единого цифрового окна" подачи предложений, заявлений и жалоб в органы власти и предоставление госуслуг проактивно, то есть посредством оповещения пользователей о возможности подачи заявления на получение той или иной услуги.

"Предлагая новые векторы развития портала и мобильного приложения "Госуслуги", мы ориентируемся, с одной стороны, на лучшие мировые практики, с другой - на обратную связь, поступающую от граждан. Постановление, подготовленное Минкомсвязью и принятое вчера правительством, позволит нам реализовать новые идеи и сделать "Госуслуги" ещё удобнее", - отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.


"AK&M" от 19.11.2019
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