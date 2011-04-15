МЭР запустило сбор предложений в нацпроект по поддержке МСП

Минэкономразвития России ведётся работа по актуализации и расширению мер поддержки предпринимателей, предусмотренных нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и реализуемых до 2024 года. Об этом говорится в сообщении министерства.



Если вашему бизнесу недостаточно существующих мер господдержки и вы знаете, в каком направлении их расширить, если у вас есть идеи, как снизить издержки, или готовые инструменты по стимулированию бизнеса, если вам не хватает механизмов, востребованных именно в вашей сфере бизнеса, у вас есть инициативы, которые придадут новый импульс развитию малого бизнеса, есть идеи по снижению количества проверок, оказанию помощи в конкуренции с крупным бизнесом, защите от блокировки банковских счетов, ужесточению ответственности заказчиков за неоплаченные госконтракты и любые другие - направляйте свои предложения в адрес министерства.



Сбор инициатив проходит по 1 декабря 2019 года.

В течение декабря Минэкономразвития РФ проведёт общественные обсуждения всех поступивших инициатив. Лучшие из них войдут в национальный проект и будут реализованы.





"AK&M" от 19.11.2019