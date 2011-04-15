Новый банковский троян распространяется через рекламу McDonald’s, ESET

Международная антивирусная компания ESET сообщает об обнаружении нового банковского трояна Mispadu, который использует фейковую рекламу McDonald’s для распространения.



Ранее ESET описала вредоносы Amavaldo и Casbaneiro, похожие на Mispadu: они также написаны на Delphi и используют всплывающие уведомления Windows для выманивания личных данных жертвы.



Специалисты ESET сообщают, что атака совершается с помощью спама и вредоносной рекламы. Мошенники размещали коммерческие публикации на Facebook, которые предлагали скидочные купоны в McDonald’s.



Кликая по рекламному объявлению, потенциальная жертва загружала ZIP-файл, который маскировался под скидочный купон. Запустив его, пользователь невольно загружал банковский троян Mispadu.



Попав на устройство жертвы, Mispadu мог делать скриншоты, имитировать движения мышкой и нажатия нужных клавиш на клавиатуре. Кроме того, он способен собирать следующие данные: версию ОС, список установленных банковских приложений и антивирусных программ, а также другие персональные данные.



Целевая аудитория Mispadu — пользователи из Мексики и Бразилии.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.

















"AK&M" от 19.11.2019