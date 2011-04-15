Москва с января начнёт первый этап перехода к раздельному сбору мусора

Москва с января 2020 года начнёт первый этап перехода к раздельному сбору мусора. Об этом сообщила столичная мэрия.



К этому времени жилые дворы и объекты социальной сферы должны оснастить специальными контейнерами.



Сейчас более 90% контейнерных площадок оборудовано для раздельного сбора мусора.



Контейнеры с синей индикацией будут предназначены для вторичного сырья, то есть перерабатываемых отходов без следов пищи и другой органики. К вторсырью относятся пластик (бутылки из-под напитков и моющих средств, упаковка продуктов питания), стеклянные банки и бутылки, металл (жестяные и алюминиевые банки) и макулатура (бумага, картон).



Контейнеры с серой индикацией рассчитаны на смешанные, загрязненные органикой отходы.



Вывозить ТКО будут разные мусоровозы. Машина для определённого вида отходов будет иметь соответствующий цвет и специальную пиктограмму. Уже проведено брендирование более 65% контейнеров и около 60% мусоровозов. Работы завершатся до конца года.



Мусор все равно будет подвергаться дополнительной сортировке и обработке, так как чистота компонентов при раздельном накоплении, как правило, не превышает 60%. Но в целом система раздельного сбора ТКО позволит увеличить долю вторичной переработки и сократить объёмы захоронения отходов.





"AK&M" от 19.11.2019