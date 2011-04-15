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19/11/2019
18:44

Ракушечное месторождение ЛУКОЙЛа переименовано в месторождение им. В.И. Грайфера

Ракушечное нефтегазоконденсантное месторождение ПАО "ЛУКОЙЛ", расположенное в пределах участка Северный в российском секторе акватории Каспийского моря, приказом Федерального агентства по недропользованию РФ переименовано в месторождение имени В.И. Грайфера. Об этом говорится в сообщении компании.

Валерий Грайфер с 2000 года является председателем совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ".

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



"AK&M" от 19.11.2019
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