Фонд общественных интересов Яндекса получит "золотую акцию"

В Яндексе появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит "золотую акцию". Об этом говорится в сообщении компании.



Сейчас держателем "золотой акции" является Сбербанк. Напомним, что сейчас она может блокировать консолидацию 25% акций Яндекса в руках одного инвестора. Когда "золотая акция" будет передана Фонду общественных интересов, права по ней будут расширены (получается своеобразная "золотая акция 2.0"). Обновлённая акция даст право выдвигать двух из 12 директоров в совет директоров Яндекса и блокировать консолидацию 10% и более экономического или голосующего интереса в одних руках.



Фонд - некоммерческая организация. У него нет владельцев, бенефициаров и контролирующих лиц. Управление Фондом будет осуществлять его совет директоров. Он формируется на основе прозрачных и публично доступных критериев из представителей компании и её партнёров в сфере образования и науки.



Фонд не получает прав по контролю за компанией, он создан для мониторинга соблюдения баланса интересов при обсуждении чувствительных для общества вопросов в рамках ограниченного и чётко определённого списка.



Фонд создаётся для поддержки совета директоров в соблюдении баланса интересов при обсуждении чувствительных для общества вопросов. Но в исключительных случаях, когда совет директоров намеренно не выполняет решения Фонда, затрудняет работу новой структуры или принимает решения, способные повлиять на национальную безопасность, Фонд имеет право временно заменить руководителя российского Яндекса. После исправления ситуации руководитель будет восстановлен в должности.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Прибыль Яндекса за 9 месяцев 2019 года по US GAAP упала на 72% до 10.918 млрд руб. с 38.86 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 39% до 123.695 млрд руб. с 88.815 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 39% до 37.784 млрд руб. с 27.261 млрд руб.



Прибыль Яндекса за III квартал 2019 года по US GAAP упала на 1% до 4.378 млрд руб. с 4.434 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 38% до 45.014 млрд руб. с 32.57 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 29% до 13.919 млрд руб. с 10.801 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"