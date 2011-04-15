Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 20 ноября 2019 года.



СМЕСИ ОГРАНИЧАТ НЕ ПО-ДЕТСКИ

ИМПОРТ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ



Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот. Такое поручение дал вице-премьер Алексей Гордеев в рамках стимулирования локализации в России их производства - более 90% смесей сейчас импортируются. Мера преждевременна и грозит сокращением предложения, предупреждают эксперты.





СЕСТРЫ ХАЧАТУРЯН УБИВАЛИ ПОД НАДЗОРОМ

ИХ ОТЕЦ БЫЛ ПОДОЗРИТЕЛЬНО БЛИЗОК С ПРОКУРОРАМИ



Как стало известно "Ъ", одновременно с подписанием протокола об окончании предварительного следствия по громкому уголовному делу об убийстве Михаила Хачатуряна его тремя дочерьми, адвокаты последних направили в Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет России (СКР) заявление с требованием проверить его связи с высокопоставленными сотрудниками надзорного ведомства. Защитники настаивают, что девушки были доведены до отчаяния постоянными побоями и насилием со стороны отца. Они подозревают, что Хачатуряну сходили с рук многие его дикие выходки благодаря его знакомым в правоохранительных органах. Однако в рамках расследования "дела сестер Хачатурян" эта версия проверена не была.





СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МАССОВО ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

В ДАГЕСТАНЕ ПОД СТРАЖУ ВЗЯЛИ ВОСЕМЬ ОФИЦЕРОВ ФСИН



Массовые задержания и аресты сотрудников республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) прошли в Дагестане. Среди тех, кто попал за решетку, оказались высокопоставленные офицеры внутренней службы - бывший и нынешний заместители руководителя управления и начальники колоний. Следствие заподозрило их в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и взяточничестве.





"ИРКУТСКЭНЕРГО" СТРЯХИВАЕТ УГОЛЬНУЮ ПЫЛЬ

КОМПАНИЯ ПРОДАЕТ ВСЮ ТЕПЛОВУЮ ГЕНЕРАЦИЮ



"Иркутскэнерго" (подконтрольна En+) меняет стратегию работы на российском энергорынке, планируя полностью избавиться от угольных активов - как генерации мощностью до 3,8 ГВт, так и питающих ее разрезов. Компания уже инициировала их продажу со стартовой ценой от 25 млрд руб., потенциальные покупатели - СУЭК, "Газпром энергохолдинг" и "Интер РАО". Предлагаемая стоимость в целом совпадает с оценкой аналитиков. Таким образом, основой портфеля "Иркутскэнерго" останутся генерирующие стабильную выручку ГЭС Ангарского каскада мощностью 9 ГВт.





ДЕНЬГОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

ВЛАСТИ УВЕЛИЧАТ СУБСИДИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА 3,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА 2019 ГОД





Правительство по настоянию Минсельхоза выделит дополнительно 3,5 млрд руб. на программу поддержки спроса на сельхозтехнику в 2019 году. Бюджет программы теперь достигнет "кризисного уровня" 2016 года - 14,5 млрд руб., хотя еще годом назад президент Владимир Путин и члены правительства уверяли, что столько денег уже не нужно. Но средств все равно не хватит, чтобы субсидировать все продажи: заводы уже отгрузили аграриям со скидкой технику еще на 2,9 млрд руб. По данным "Ъ", у производителей не получится возместить эти средства в 2020 году.





ЗАСТРОЙЩИКИ РАССЕЛЯЮТ НАЦПРОЕКТ

ОЖИДАЕМЫЕ ТЕМПЫ ВВОДА ЖИЛЬЯ МОГУТ СНИЗИТЬ



На фоне перехода на проектное финансирование застройщикам не удается достичь заложенных год назад в нацпроекте "Жилье и городская среда" объемов жилищного строительства. В правительстве уже не видят возможностей нагнать показатели, так что вице-премьер Виталий Мутко предлагает заморозить прогнозируемый объем ввода жилья на ближайшие три года на уровне 2018 года - 75,7 млн кв. м. Но эксперты отмечают, что в текущих условиях даже стабилизация может оказаться непосильной и потребует господдержки застройщиков, а шансы достижения президентской цели ввести 120 млн кв. м жилья в 2024 году тем более невелики.





АСВ ПЕРЕОЦЕНИТ ОЦЕНЩИКОВ

АКТИВЫ ЛИКВИДИРУЕМЫХ БАНКОВ ПРОДАДУТ ПО-БЫСТРОМУ



Агентство по страхованию вкладов (АСВ) собирается изменить подход к работе с оценщиками. Со следующего года их будут отбирать в двух категориях, возрастут требованиям к компаниям и их работникам. Планируется увеличить количество аккредитованных оценщиков с 10 до 15, в том числе для ускорения реализации активов ликвидируемых финансовых организаций. По мнению экспертов, реализация этих мер позволит увеличить поступления в конкурсную массу.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 20.11.2019