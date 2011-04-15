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20/11/2019
09:29

Повтор! Цены производителей промпродукции в РФ в октябре снизились на 0.2%, с начала года - на 3.1%

Цены производителей промпродукции в РФ в октябре 2019 года снизились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, с начала года - на 3.1%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Потребительская инфляция в октябре составила 0.1%, с начала года - 2.4%.

В октябре по сравнению с сентябрём цены на концентрат железорудный снизились на 17.3%, окатыши железорудные (окисленные) - на 11.7%, уголь коксующийся и газ горючий природный (газ естественный) - на 7.1%. При этом цены на янтарь увеличились на 29.2%.

В обрабатывающих производствах подорожали отдельные виды текстильных изделий: бельё постельное - на 8.7%, волокна льна, подготовленные для прядения - на 6.3%. Вместе с тем

подешевели полотна трикотажные машинного или ручного вязания на 8%.

Выросли цены на следующие виды нефтепродуктов: топливо судовое - на 22%, топливо дизельное арктическое - на 10.3%, парафины нефтяные - на 7.2%, топливо дизельное зимнее - на 5.9%.

Одновременно снизились цены на отдельные виды химических веществ и химических продуктов: сера техническая - на 30.7%, пропен (пропилен) - на 9.2%, смолы аминоформальдегидные в первичных формах - на 8%, пентоксид фосфора - на 7.4%, углерод технический - на 5.9%.


"AK&M" от 19.11.2019
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