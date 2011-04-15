Сбербанк и American Express создают новое партнёрство

Сбербанк создает новое партнёрство с платежной системой American Express для расширения сети приёма платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка по всей России. Об этом говорится в сообщении банка.



По новому соглашению корпоративные клиенты Сбербанка смогут принимать карты American Express к оплате онлайн и в точках продаж. Кроме того, держатели карт American Express смогут снимать наличные в широкой сети банкоматов Сбербанка. Сбербанк и American Express продолжат расширение сотрудничества, чтобы предоставить больше вариантов оплаты покупок корпоративным клиентам Сбербанка и держателям карт American Express по всей стране.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 20.11.2019