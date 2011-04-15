Сбербанк одобрил сделку по продаже "золотой акции" Yandex

Правление Сбербанка приняло решение одобрить сделку по продаже "золотой акции" Yandex N.V. Об этом говорится в сообщении банка.



Сбербанк продает указанную акцию по цене приобретения - за один евро.



В связи с созданием новой структуры корпоративного управления в группе Яндекс 18 ноября 2019 года компания Yandex N.V. обратилась к Сбербанку c просьбой заключить договор купли-продажи принадлежащей Сбербанку "золотой акции" компании (с целью ее последующей передачи специально создаваемому некоммерческому международному фонду).



Сбербанк приобрел указанную акцию в 2009 году.

Яндекс - российская транснациональная компания, зарегистрированная в Нидерландах. Компании принадлежит поисковая система Яндекс, а также службы и интернет-порталы в ряде стран.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



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