Объем автокредитования в РФ в январе-октябре вырос на 18.4% до 598.5 млрд руб.

Сумма выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) в январе-октябре 2019 года составила 598.5 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18.4%. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Самый большой объем выданных автокредитов отмечен в Москве (68.34 млрд руб.), Московской области (45.24 млрд руб.), Санкт-Петербурге (44.29 млрд руб.), а также в Республике Татарстан (25.42 млрд руб.) и Краснодарском крае (23.41 млрд руб.).





"AK&M" от 20.11.2019