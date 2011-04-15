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20/11/2019
12:52

Ингосстрах-Жизнь и Росбанк объявляют о запуске нового продукта "Карт-бланш"

Ингосстрах-Жизнь и Росбанк L’Hermitage запустили продажи продукта "Карт-бланш" – премиальный медицинский Life-Style продукт накопительного страхования жизни для всей семьи, с включенным комплексом международных медицинских услуг полного спектра и покрытием по всему миру. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Программой предусмотрено 100% возврата уплаченной страховой премии.

"Карт-бланш" – это объединение в одном продукте накопительного страхования жизни и международного ДМС премиум класса, с широким перечнем медицинских услуг, начиная от стоматологической помощи и плановых медицинских осмотров, заканчивая экстренными медицинскими вмешательствами в любой точке мира. Программа включает круглосуточную поддержку опытных консультантов, врачей и специалистов по телефону и e-mail.

Целевой аудиторией продукта "Карт-бланш" является сегмент состоятельных людей, которые ответственно относятся к своему здоровью и к здоровью своих близких, обладают достаточным уровнем капитала, требовательны к услугам и ценят свое время.

ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава Ингосстраха в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ.

ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".

"AK&M" от 20.11.2019
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