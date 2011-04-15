Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 ноября

Банк России установил на 21 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.5985

1 Азербайджанский манат 37.7373

100 Армянских драмов 13.4217

1 Белорусский рубль 31.2299

1 Болгарский лев 36.2050

1 Бразильский реал 15.2675

100 Венгерских форинтов 21.2671

1000 Вон Республики Корея 54.6803

10 Гонконгских долларов 81.8101

10 Датских крон 94.7677

1 Доллар США 64.0213

1 Евро 70.8524

100 Индийских рупий 89.0514

100 Казахстанских тенге 16.5184

1 Канадский доллар 48.1508

100 Киргизских сомов 91.4590

10 Китайских юаней 90.9820

10 Молдавских леев 36.7939

1 Новый туркменский манат 18.3180

10 Норвежских крон 69.6755

1 Польский злотый 16.4995

1 Румынский лей 14.8204

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.1157

1 Сингапурский доллар 47.0088

10 Таджикских сомони 66.0265

1 Турецкая лира 11.2210

10000 Узбекских сумов 67.3908

10 Украинских гривен 26.4797

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.6067

10 Чешских крон 27.7148

10 Шведских крон 66.0088

1 Швейцарский франк 64.5897

10 Южноафриканских рэндов 43.1117

100 Японских иен 59.0575

"AK&M" от 20.11.2019