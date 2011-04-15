Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 ноября

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Банк России установил на 21 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.5985
1 Азербайджанский манат 37.7373
100 Армянских драмов 13.4217
1 Белорусский рубль 31.2299
1 Болгарский лев 36.2050
1 Бразильский реал 15.2675
100 Венгерских форинтов 21.2671
1000 Вон Республики Корея 54.6803
10 Гонконгских долларов 81.8101
10 Датских крон 94.7677
1 Доллар США 64.0213
1 Евро 70.8524
100 Индийских рупий 89.0514
100 Казахстанских тенге 16.5184
1 Канадский доллар 48.1508
100 Киргизских сомов 91.4590
10 Китайских юаней 90.9820
10 Молдавских леев 36.7939
1 Новый туркменский манат 18.3180
10 Норвежских крон 69.6755
1 Польский злотый 16.4995
1 Румынский лей 14.8204
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.1157
1 Сингапурский доллар 47.0088
10 Таджикских сомони 66.0265
1 Турецкая лира 11.2210
10000 Узбекских сумов 67.3908
10 Украинских гривен 26.4797
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.6067
10 Чешских крон 27.7148
10 Шведских крон 66.0088
1 Швейцарский франк 64.5897
10 Южноафриканских рэндов 43.1117
100 Японских иен 59.0575
"AK&M" от 20.11.2019