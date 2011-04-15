Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в сентябре вырос в 4.4 раза до $1.4 млрд

После не характерного для августа падения чистого спроса населения на наличную иностранную валюту в сентябре 2019 года на внутреннем рынке его значение вернулось обратно к уровню июня-июля текущего года. В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос 4.4 раза до $1.4 млрд. Увеличение чистого спроса отмечалось как по долларам США, так и по европейской валюте. Об этом свидетельствует сообщений Банка России.



Рост чистого спроса также мог быть связан с более активными покупками физическими лицами наличных долларов США и евро в период их удешевления к рублю в третьей декаде месяца. Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту.



В сентябре 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с августом вырос на 23% до $4.2 млрд (в долларовом эквиваленте). Его объём был меньше, чем в сентябре 2017 и 2018 годов, на 27 и 31% соответственно.



Спрос населения на доллары США в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 24%, на европейскую валюту - на 22%, составив соответственно $2.8 млрд и $1.4 млрд.



Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты в сентябре уменьшилось на 9% до $2.9 млрд. Объём совокупного предложения был меньше, чем в сентябре 2017 и 2018 годов, на 19 и 11% соответственно.



Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из РФ без открытия счёта превышали переводы её в страну. Сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счёта снизилось на 5% до $0.2 млрд.



В сентябре уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объёме $2.6 млрд, что на 23% больше, чем месяцем ранее.



Объём наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, увеличился на 29% до $1.3 млрд.





"AK&M" от 20.11.2019