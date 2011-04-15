Банк России на 21 ноября повысил курс евро к рублю более чем на 22 копейки до 70.8524 руб., курс доллара США - почти на 25 копеек до 64.0213 руб.

Банк России на 21 ноября повысил официальный курс евро к рублю более чем на 22 копейки до 70.8524 руб. с 70.6286 руб., курс доллара США - почти на 25 копеек до 64.0213 руб. с 63.7730 руб. 20 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 21 ноября увеличилась почти на 24 копейки (+0.35%) до 67.0953 руб. с 66.8581 руб. 20 ноября.



"AK&M" от 20.11.2019