"Газпром нефтехим Салават" ведёт реконструкцию резервуарного парка

В ООО "Газпром нефтехим Салават" ведётся реконструкция резервуарного парка. В северном и южном парках ООО "Газпром нефтехим Салават" будут реализованы 14 резервуаров. Часть предназначена для приёма и подготовки сырья (вакуумный газойль) установок каталитического крекинга цеха N 10, часть - с дизельным топливом - для пуска новой установки каталитического крекинга. Об этом говорится в сообщении компании.



Резервуарный парк расположен рядом с установками каталитических крекингов цеха N 10, его площадь - 553.04 гектара. Все работы по реконструкции ведутся в пределах промышленной площадки общества. В северном парке работы близятся к завершению. На сегодняшний день здесь реконструированы три существующих резервуара, ещё три объёмом 1000 куб. м каждый - спроектированы и построены заново на месте прежних. Также здесь смонтированы новые подземные пожарные резервуары.



Подходят к концу работы по обвязке резервуаров и технологических трубопроводов, начаты работы по антикоррозийной защите, завершены работы по устройству обваловки резервуаров северного парка. Построена контроллерная для северного и южного парков - на сегодняшней день здесь завершены отделочные работы, начаты работы по монтажу щитового электротехнического оборудования.



Строительство резервуарного парка ведёт АО "Салаватнефтехимремстрой". После завершения строительства и ввода в эксплуатацию северного парка будет организовано строительство южного парка, в состав которого войдут 6 резервуаров объёмом 2000 куб. м каждый.



Строительство направлено на приведение резервуарного парка к требованиям нормативных документов по технике безопасности, промсанитарии и охране труда, действующих на территории Российской Федерации.



"Газпром нефтехим Салават" - один из ведущих нефтехимических комплексов России. Основан в 1948 году. Компания интегрирована в систему ПАО "Газпром". Основное преимущество - концентрация на единой площадке полного цикла переработки углеводородного сырья, нефтехимии, производства минеральных удобрений. В состав общества входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер".



"Газпром нефтехим Салават" производит более 100 наименований продукции. Из них более 50% - крупнотоннажные, такие как автомобильные бензины, дизельные топлива, топочные мазуты, стирол, полистиролы, полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления, пластификатор ДОФ, бутиловые спирты, сера, аммиак, карбамид, акриловая кислота, бутиакрилат и другие.



Продукция нефтепереработки и нефтехимии отгружается во все федеральные округа страны. География экспорта охватывает свыше 50 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Финляндию, Китай, Бразилию, Великобританию, страны Западной Европы, Балтии.



Высокое качество продукции ООО "Газпром нефтехим Салават" подтверждено сертификатами соответствия международным стандартам в области качестваи экологической безопасности ИСО 9001 и 14001.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 20.11.2019