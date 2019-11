Совет директоров Газпрома рассмотрел перспективы развития отрасли сланцевого газа и СПГ

Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о перспективах развития отрасли сланцевого газа и сжиженного природного газа (СПГ) в различных регионах мира, возможностях и угрозах для компании. Об этом говорится в сообщении компании.



На заседании было отмечено, что доля США в мировой добыче газа из сланцев в 2018 году составила свыше 95%. Согласно актуальным прогнозам, в долгосрочной перспективе страна останется основным производителем этого энергоресурса.



Объёмы добычи сланцевого газа за пределами Северной Америки, как ожидается, даже к 2030 году не окажут значительного влияния на конфигурацию мирового газового рынка и перспективы развития экспортной деятельности Газпрома.



На заседании было отмечено, что землетрясения, произошедшие в Великобритании, - единственной стране Европы, где до недавнего времени предпринимались попытки организовать промышленное освоение ресурсов сланцевого газа, - привели к вводу в этой стране ряда законодательных запретов, которые не позволят организовать коммерческую добычу газа из сланцев.



Для Газпрома, учитывая значительные экономические и экологические преимущества природного газа традиционных месторождений и объём его разведанных запасов, организация добычи газа из сланцев является нецелесообразной как в средне-, так и в долгосрочной перспективе.



В ходе рассмотрения тенденций в области сжиженного природного газа был отмечен рост активности принятия окончательных инвестиционных решений (ОИР) по проектам СПГ. С сентября 2018 года по октябрь 2019 года были приняты ОИР по семи новым СПГ-проектам в Северной Америке, России и Африке. Это рекордный показатель за всю историю развития отрасли. Вместе с тем, согласно независимым прогнозам, объёмы прироста рынка в будущем десятилетии окажутся сопоставимы с аналогичным показателем для текущего десятилетия.



Согласно оценкам, к 2030 году Россия станет одним из лидеров по вводу в эксплуатацию новых мощностей по сжижению газа. Наибольший вклад в увеличение импорта СПГ в мире внесут страны Азиатско-Тихоокеанского региона - 60%.



Участники заседания подчеркнули, что Газпром продолжает развитие СПГ-направления.



Правлению поручено продолжить работу по оценке перспектив развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира.



Совет директоров также рассмотрел и принял к сведению информацию об оценке деятельности членов совета директоров и его комитетов.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 20.11.2019