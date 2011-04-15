На севере Москвы изменена схема движения, сообщил ЦОДД.

Так, Проектируемый проезд N 6191 стал односторонним. На всём протяжении была разрешена парковка, которая пользовалась спросом. Поэтому часто возникали проблемы при встречном разъезде.



Изменение схемы движения позволит решить эту проблему, не ликвидируя парковочные места, а также увеличить скорость проезда этого участка.



Пассажиры наземного городского транспорта тоже увидят улучшения: проезжать по Коровинскому шоссе в сторону Дмитровского они будут быстрее.



Проехать по Проектируемому проезду N 6191 можно будет в направлении от Коровинского шоссе в сторону Дегунинской улицы.







"AK&M" от 20.11.2019