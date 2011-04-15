Нефть нарушила спокойствие рубля

Российская валюта, которая с прошлой пятницы удерживала доллар под отметкой 64 руб., начала отступать под тяжестью нефтяных котировок, которые уже передвинули минимумы в район $60.30 за баррель сорта Brent. Внешний фон тоже не способствует укреплению российской валюты – инвесторы снова побежали от рисков на признаках новой напряжённости в отношениях между США и Китаем, за которыми продолжает следить весь мир. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Д.Трамп стоит на своём и по-прежнему намерен повысить пошлины в середине декабря, если до этого времени не удастся подписать частичную торговую сделку. Поскольку значимых подвижек в этом направлении нет, инвесторы начинают закладывать в цену очередную эскалацию конфликта вместо постепенного разрешения противоречий. В такой напряженной обстановке спрос на рисковые активы проявляется нестабильно, и напоминание американского лидера о своей жесткой позиции определенно не способствует интересу к покупкам высокодоходников, включая рубль.



Из ближайших событийных рисков для рубля также стоит отметить протокол октябрьского заседания ФРС, который будет опубликован сегодня вечером. Отечественные активы будут реагировать на тон документа уже в четверг. Если регулятор продемонстрирует нейтральную или менее голубиную риторику, чем ожидают рынки, привлекательность доллара повысится повсеместно, что повысит шансы на закрепление пары над уровнем 64 руб., прорыв которого котировкам ещё предстоит подтвердить.







"AK&M" от 20.11.2019