Экономический рост в этом году оказался скромнее ожиданий, Э.Набиуллина

Экономический рост в этом году оказался скромнее ожиданий. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.



Глава ЦБ напомнила, что сдерживающее влияние как на рост в первом полугодии, так и на более быстрое снижение инфляции оказала задержка в бюджетных расходах. Сейчас бюджетная политика, по оценкам ЦБ, из сдерживающей рост становится поддерживающей его.



Со своей стороны, чтобы создать условия для экономического роста, Банк России обеспечивает ценовую и финансовую стабильность.





"AK&M" от 20.11.2019