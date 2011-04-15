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20/11/2019
15:03

Экономический рост в этом году оказался скромнее ожиданий, Э.Набиуллина

Экономический рост в этом году оказался скромнее ожиданий. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Глава ЦБ напомнила, что сдерживающее влияние как на рост в первом полугодии, так и на более быстрое снижение инфляции оказала задержка в бюджетных расходах. Сейчас бюджетная политика, по оценкам ЦБ, из сдерживающей рост становится поддерживающей его.

Со своей стороны, чтобы создать условия для экономического роста, Банк России обеспечивает ценовую и финансовую стабильность.


"AK&M" от 20.11.2019
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