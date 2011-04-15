Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий основные характеристики федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект уточняет основные характеристики федерального бюджета, утверждённые на 2019 год. Предусматривается уменьшение в 2019 году общего объёма доходов на 204.7 млрд руб. Расходы, по сравнению с утверждёнными, увеличатся на 195.8 млрд руб. до 18.49 трлн руб.



На финансирование госпрограмм дополнительно направят 183 млрд руб. В частности, вырастут ассигнования по программам образования, физкультуры и спорта, развития промышленности и сельского хозяйства.



На обороноспособность будет потрачено почти на 37 млрд руб. больше, чем планировалось при принятии бюджета, а на обеспечение общественного порядка - на 13 млрд больше ранее запланированного. Средства, в частности, пойдут на различные выплаты личному составу.



Кроме того, предусмотрены дополнительные средства на развитие сельского хозяйства, около 508 млн руб. - на субсидии производителям сельхозтехники.



Более 9 млрд руб. предложено добавить на развитие промышленности, в том числе поддержку автопроизводителей.



В рамках госпрограмм планируется дополнительно направить более 1 млрд руб. на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь от льготных тарифов на пассажирские перевозки.



Около 23 млрд руб. будут добавлены в уставный капитал ДОМ.РФ, из них 14.7 млрд руб. на дальневосточную ипотеку, ещё более 4 млрд руб. - в связи с переходом на использование счетов эскроу в жилищном строительстве и 4 млрд руб. на достройку незавершенных жилищных объектов.



Кроме того, 16.5 млрд руб. предполагается направить в качестве имущественного взноса в Фонд защиты прав дольщиков на завершение строительства многоквартирных домов, по которым не уплачивались взносы в компенсационный фонд.





"AK&M" от 20.11.2019