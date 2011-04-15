Госдума одобрила основные направления денежно-кредитной политики на 2020–2022 годы. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



"Экономический рост в этом году оказался скромнее ожиданий. Но сейчас экономика ускоряется. В III квартале она выросла на 1.7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост поддерживают хороший урожай, торговля и ускорившиеся расходы бюджета", — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя документ.



Она подчеркнула, что для того чтобы создать условия для экономического роста Центральный банк обеспечивает цифровую и финансовую стабильность. Это задаёт условия ведения бизнеса не только сегодня, но и завтра. Бизнес-планы компании составляют не на квартал или год, а на несколько лет вперёд. И низкая инфляция – это одно из ключевых условий для бизнес-планирования.



"Наша денежно-кредитная политика направлена на удержание инфляции вблизи цели 4% и мы управляем ключевой ставкой в зависимости от того, какой видим прогноз, его факторы и риски", — уточнила Э.Набиуллина.



По итогам года инфляция будет, по словам главы ЦБ, на уровне 3.2–3.7%. Также она подчеркнула, что равномерность бюджетных расходов важна и для экономического роста и для того, чтобы денежно-кредитная политика эффективнее достигала своих целей.



"Наш прогноз на следующие три года показывает, что инфляция будет находиться на цели на всем прогнозном периоде, а темпы роста экономики будут постепенно увеличиваться", — сказала глава ЦБ.



Э.Набиуллина сообщила, что периодически поступают предложения сделать ставки ниже, даже сделать их отрицательными, чтобы росло кредитование и ускорился экономический рост. При этом она отметила, что от того, что ставки станут отрицательные, причины, которые мешают инвестициям, не исчезнут, и в большинстве стран, которые прибегли к отрицательным ставкам, кредитование не выросло, а в ряде случаев даже замедлилось.



"Сейчас ставки по кредитам ниже, чем они были в 2013 году, когда ключевая ставка была 5.5%. В мире рост сейчас существенно замедлился в целом. Это происходит при рекордно низких ставках по кредитам во многих странах. Инвестиции падают не потому что кредит недоступен, а потому что выросла неопределённость перспектив развития глобального спроса на фоне торговых противоречий", — подчеркнула председатель ЦБ.



"AK&M" от 20.11.2019