Банк "Зенит" объединился с банком "Девон-Кредит" и Липецккомбанком

Банк "Зенит" завершил процедуры по присоединению АБ "Девон-Кредит" и ПАО "Липецккомбанк". Об этом говорится в сообщении банка.



Под единым брендом "Банк Зенит" банки работают с 15 ноября 2019 года. Объединённая база финансовых организаций превышает 450 тыс. физических лиц и 27 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.



Юридическое и технологическое присоединение трёх финансовых структур включало слияние бизнеса и региональной сети, унификацию операционной модели. В настоящее время все офисы и онлайн-системы работают стабильно. На прежних условиях клиентам доступны продукты и услуги, ранее оформленные в трёх банках. Перезаключать действующие договоры не требуется.



За счёт консолидации ожидаемый размер активов банка "Зенит" достигнет 254 млрд руб., капитал составит 37.5 млрд руб. Кредитный портфель возрастет до 131 млрд руб. Объём привлечённых средств во вклады увеличится до 99 млрд руб. Объединённая структура банка "Зенит" теперь насчитывает 126 офисов продаж, в том числе 22 офиса в республиках Татарстан и Чувашия, а также 13 подразделений в Липецкой и Белгородской областях.



Банковская группа "Зенит" образована в 2005 году в результате приобретения банком "Зенит" (ИНН 7729405872) контрольного пакета акций АБ "Девон-Кредит". В 2007 году в банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в банк "Зенит Сочи"). В декабре 2008 года в состав группы был включен Спиритбанк (Тула).



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