"РН-Ванкор" поставила в ЕСГ России 30 млрд куб. м газа с Ванкорского кластера

Компания "РН-Ванкор", входящая в добывающий комплекс НК "Роснефть", поставила в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России 30 млрд куб. м газа, добытого на месторождениях Ванкорского кластера. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Подготовка и поставка товарного газа с Ванкорского проекта ведется более 5 лет. В 2015 году поставки в ЕСГ вышли на проектный уровень 5.8 млрд куб. м газа в год. На Ванкоре создана одна из самых разветвленных современных систем сбора, подготовки, транспортировки газа и полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ).



Стратегия "Роснефть-2022" направлена, в том числе, на снижение выбросов парниковых газов. Компания реализует инвестиционную газовую программу для повышения рационального использования попутного нефтяного газа до уровня 95%. Эта задача решается за счёт комплексного подхода к обустройству месторождений: создания инфраструктуры для сбора, использования и поставок газа потребителям или обратной закачки газа в пласт.



Для реализации газовой программы Ванкора были построены магистральный газопровод "Ванкор - Хальмерпаютинское месторождение" протяжённостью 108 км, компрессорные станции низкого и высокого давления, установки подготовки газа, внутрипромысловые газопроводы, объекты жизнеобеспечения. Газовые объекты оснащены современным оборудованием с системами контроля и мониторинга производственных процессов, широкое применение получили передовые российские технологии и разработки.



Благодаря реализации газовой программы на Ванкоре уровень полезного использования ПНГ составляет более 95%, что также вносит существенный вклад в охрану окружающей среды.



Современные технологии и передовые проектные решения, апробированные на Ванкорском месторождении, тиражируются и на месторождениях Ванкорского кластера. По аналогии с Ванкором, на них предусмотрен максимальный уровень полезного использования попутного нефтяного газа.



Газ, добываемый на Ванкоре служит также топливом для Ванкорской газотурбинной электростанции мощностью 200 МВт, дающей электрическую и тепловую энергию объектам месторождения. Помимо этого планируется запуск ещё одной ГТЭС "Полярная" мощностью 150 МВт для обеспечения растущих энерго потребностей новых месторождений Ванкорского кластера.



ООО "РН-Ванкор" является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера - Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного, расположенных на севере Красноярского края. ООО "РН-Ванкор" ведет геологоразведочные работы на 24 лицензионных участках.



В 2016 году НК "Роснефть" завершила формирование международного энергетического хаба на базе АО "Ванкорнефть", в который вошел консорциум индийских инвесторов (Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited, Bharat PetroResources Limited, а также ONGC Videsh Limited). При этом "Роснефть" сохраняет за собой 50.1% акций "Ванкорнефти". Оператором разработки Ванкорского кластера является ООО "РН-Ванкор".



"AK&M" от 20.11.2019