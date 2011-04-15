РЖД меняют порядок курсирования поездов Москва-Варшава-Прага

АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") меняет порядок курсирования международных поездов в сообщении Москва-Варшава-Прага. Об этом говорится в сообщении компании.



С середины декабря пассажиры смогут отправляться в путешествие по Европе в вагонах беспересадочного сообщения, маршрут которых соединит российскую столицу с Белоруссией, Польшей и Чехией. При этом периодичность выполнения рейсов увеличится до семи раз неделю.



Так, с 15 декабря 2019 года беспересадочные вагоны будут ежедневно отправляться с Белорусского вокзала Москвы в 14:15 в составе поезда N 27 и прибывать в Прагу на следующие сутки в 17:40 по местному времени (время в пути - 29 часов 25 минут). А из чешской столицы беспересадочные вагоны будут ежедневно отправляться с 17 декабря. Отправляясь из Праги в 10:23 по местному времени, они будут прибывать в Москву на следующие сутки в составе поезда N 96 в 16:58 (время в пути - 28 часов 35 минут).



На маршруте предусмотрены остановки: Вязьма, Смоленск, Орша, Борисов, Минск, Барановичи, Брест, Тересполь, Варшава, Катовице, Халупки, Богумин, Острава, Границе на Морове, Оломоуц, Пардубице, Колин и др.



Купить билет в вагоны беспересадочного сообщения Москва-Прага можно за 60 суток до отправления. Оформление проездных документов доступно в международных кассах, на сайте РЖД и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". На поезда, отправляющиеся из Праги на сайте и в мобильном приложении РЖД предложено 20 мест. Продажа остальных мест в вагоны сообщением Прага - Москва осуществляется в международных билетных кассах и на сайте железных дорог Чехии.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 20.11.2019