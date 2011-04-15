Росстат зафиксировал рост реальной заработной платы в России в январе-сентябре на 2.3%

Реальная заработная плата в России в сентябре 2019 года в годовом исчислении выросла на 3.1%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 1.3%, в январе-сентябре - на 2.3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в сентябре 2019 года составила 45.5 тыс. руб. и в годовом исчислении увеличилась на 7.2%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 1.1%. В январе-сентябре средняя номинальная зарплата выросла на 7.2%.





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