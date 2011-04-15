В Новой Москве построят ещё шесть станций метро

Количество станций метро в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) вырастет до 14-ти до конца 2023 года, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"За этот период будет построено четыре станции Коммунарской линии, работы уже ведутся. Также в ближайшие четыре года возведем по одной станции на Сокольнической и Калининско-Солнцевской ветках метро", - сказал Андрей Бочкарев.



Он добавил, что сейчас у строящихся станций есть рабочие названия: "Славянский мир" Коммунарской линии, "Мамыри" Коммунарской линии, "Бачуринская" Коммунарской линии, "Коммунарка" Коммунарской линии, "Потапово" ("Новомосковская") Сокольнической линии, "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии.



В ТиНАО уже открыто восемь станций метро. В 2016 году ввели "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии. В 2018 году открыли "Рассказовку" и "Говорово" Калининско-Солнцевской ветки. А в 2019 году заработали "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии.



Напомним, 20 июня 2019 года открылся новый участок Сокольнической линии метро от станции "Филатов луг" до "Коммунарки".





"AK&M" от 20.11.2019