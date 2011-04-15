Для устойчивого экономического роста необходима работа по многим направлениям, М.Орешкин

Универсального решения, которое могло бы существенно изменить ситуацию в экономике, не существует. Для достижения устойчивого роста необходима работа по многим направлениям, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в среду на инвестиционном форуме "Россия зовёт!", говорится в сообщении министерства.



"Нам нужно добиться трёх глобальных вещей. Нужно повышать долю инвестиций в ВВП. Нужно повышать экономическую активность населения, и это тоже будет добавлять к экономическому росту. Конечно, большой блок связан с повышением экономической эффективности. Здесь и технологическая повестка, и повестка повышения эффективности инвестиций, которые делаются и государством, и компаниями", - сказал министр.



В то же время он отметил, что наряду со структурными реформами на стороне предложения необходимо поддерживать оптимальный уровень спроса, соответствующий инфляционному таргету в 4%. "Мы в целом по этому году определённый объём совокупного спроса недополучили. А это недополученные доходы населения, это недополученная прибыль компаний, это недополученные доходы бюджета. По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году больше 1 трлн руб.", - сообщил М.Орешкин.



По этому вопросу Центробанку и Правительству следует активнее координировать свои позиции, считает глава Минэкономразвития.





"AK&M" от 20.11.2019