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20/11/2019
18:11

Для бесплатной пересадки на МЦД нужно активировать карту "Тройка"

Карты "Тройка" для получения бесплатной пересадки на Московские центральные диаметры (МЦД) необходимо перепрограммировать, сообщил начальник дирекции МЦД Департамента транспорта столицы Андрей Акимов, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Чтобы пассажиры могли пользоваться всеми преимуществами карты "Тройка" при оплате проезда на МЦД, им надо активировать свою карту. Возможность перепрограммирования доступна во всех кассах и терминалах метро с 20 ноября", - сказал А.Акимов.

Он отметил, что также активация билета "Кошелек" карты "Тройка" возможна в автоматах по продаже билетов на станциях подземки. Для этого надо пополнить баланс минимум на 1 руб. "Кошелек" полностью обновится и при активации удалённого пополнения билета на информационном терминале - жёлтый валидатор.

Новые карты, которые начнут продавать после запуска программы активации "Троек", будут автоматически активированы.

Запуск карты необходим для того, чтобы записывать на нее новые данные, например, информацию о пересадки с метро на МЦД. Сам процесс активации напоминает работу с любым флеш-накопителем.

"В карте установлен чип, примерно на 2-4 кбайта памяти, на котором, в определенной последовательности, записана информация. Чтобы "Тройка" научилась взаимодействовать с новым тарифным меню МЦД, эти данные нужно обновить", - подчеркнул А.Акимов.

Также перед первой поездкой на МЦД необходимо активировать социальную карту учащегося или студента. Для этого надо обратиться в любую кассу Московского метрополитена.

Начальник дирекции МЦД напомнил, что "Тройка" - одна из самых популярных транспортных карт. Выдано более 26 млн экземпляров. Перепрограммирование карт применялось и перед запуском Московского центрального кольца (МЦК).

Турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.



"AK&M" от 20.11.2019
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