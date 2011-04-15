Под Савеловской железной дорогой построят тоннель у гостиницы "Молодёжная", сообщил Стройкомплекс.



Как заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении, "чтобы пройти от перекрестка Дмитровского шоссе и Красностуденческого проезда к улице Яблочкова, пешеходам больше не придётся с риском для жизни пересекать железную дорогу".



По его словам, тоннель станет продолжением подземного перехода через Дмитровское шоссе.



Проект разработали специалисты ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы". Длина тоннеля составит 55 м, а ширина - 4 м. После строительства перехода настил через железнодорожные пути уберут.



Как пояснили в Москомархитектуре, под Дмитровским шоссе и железной дорогой планируется проложить ещё один тоннель. Вход в пешеходный переход длиной 86.5 м будет в районе магазина "Спортмастер". Он соединит Тимирязевский и Бутырский районы Москвы и выведет на улицу Яблочкова.







"AK&M" от 20.11.2019