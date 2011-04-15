Дороги к 250 СНТ Подмосковья обновят по итогам года

Более 65 км подъездных дорог к 250 садовым некоммерческим товариществам (СНТ) в Московской области отремонтируют по итогам этого года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Это позволит повысить транспортную доступность более чем 90 тысяч человек, в том числе 71 тысячи москвичей-дачников", - сказал В.Жидкин.



По его словам, также сейчас проходят торги на ремонт дорог в 17 населённых пунктах. Более 16 км дорог обновят в Талдомском городском округе и около 7 км - в Шаховском.



Дороги также улучшат в следующих округах и муниципальных районах Домодедовский, Каширский, Красноармейский, Можайский, Наро-Фоминский и других.



Кроме того, до конца года завершатся проектно-исследовательские работы с последующим капитальным ремонтом ещё более 16.5 км дорог.





"AK&M" от 20.11.2019