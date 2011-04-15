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20/11/2019
18:27

Власти Москвы согласовали строительство второй очереди электродепо "Руднево"

Власти согласовали проект второй очереди строительства электродепо "Руднево", обслуживающего составы Некрасовской линии метро, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.

Площадь пяти новых зданий составит около 39 тыс. кв. м, это: отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, здание дистанции электромеханической службы, склады, ремонтно-строительный участок.

Новые помещения соединят со зданиями первой очереди, чтобы сформировать единый комплекс.

Мотодепо станет продолжением построенного здания. Оно вместит две смотровые зоны и сквозной железнодорожный путь.

Также запроектированы здания склада, служб метрополитена и ремонтно-строительный участок.



"AK&M" от 20.11.2019
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