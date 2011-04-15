В поездах метро появились схемы с МЦД-1 и МЦД-2

Первые схемы метро, совмещённые с МЦД, появились в поездах Московского метрополитена. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.



В среднем на вагон приходится по 2-3 схемы. На схеме метро МЦД-1 "Белорусско-Савёловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" обозначены своими фирменными цветами: первый диаметр - цветом "физалис", второй диаметр - цветом "фуксия". Благодаря этим уникальным цветам, линии диаметральных маршрутов визуально легче отличить от линий метро.



На новых указателях размещена информация о пересадках и направлении выходов к платформам МЦД-1 и МЦД-2. Сейчас значки с пересадками на указателях заштрихованы, чтобы не путать пассажиров, но в ближайшие дни штриховку снимут.



Также дополнительные указатели к запуску появятся на территории Курского, Савёловского и Белорусского вокзала и рядом с ними. Будет размещено более 290 элементов навигации: стикеры, временные указатели на композитном материале и стойки будут установлены на пути следования пассажира от близлежащих станций метро к конкретным платформам на вокзале, с которых будут отправляться поезда МЦД.



Первые два Московских центральных диаметра будут запущены в конце ноября 2019 года. Запуск МЦД-1 "Белорусско-Савёловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" позволит создать около 900 тыс. дополнительных пассажирских мест в сутки.



По МЦД-1 и МЦД-2, в смешанном режиме с обычными электричками, будут курсировать современные поезда "Иволга", оснащённые бесплатным городским Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Благодаря тому, что поезда будут ходить в тактовом режиме, пассажирам не нужно будет подстраиваться под расписание поездов. Оплатить проезд на МЦД можно будет картой "Тройка", которая действует на МЦК и в метро.





"AK&M" от 20.11.2019