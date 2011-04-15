ЦБ объявил учётную цену золота на 22 ноября - 3015.06 руб./г против 3037.48 руб./г на 21 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 22 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3015.06 руб./грамм
Серебро: - 35.13 руб./грамм
Платина: - 1871.97 руб./грамм
Палладий: - 3620.78 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
15.11 16.11 19.11 20.11 21.11
Золото 3029.82 3010.41 2989.35 3003.55 3037.48
Серебро 34.99 34.99 34.58 34.44 35.25
Платина 1806.35 1799.35 1807.87 1835.06 1877.20
Палладий 3573.48 3557.61 3509.16 3528.65 3635.01