Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 21 ноября 2019 года.



ЮРИЙ ЧАЙКА ПОШЕЛ В БИЗНЕС

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БУДУТ ЛИЧНО ОБЩАТЬСЯ С ГЕНПРОКУРОРОМ В РЕГИОНАХ



Как стало известно "Ъ", генпрокурор России Юрий Чайка будет регулярно проводить личные приемы предпринимателей в регионах. Ближайшая встреча пройдет в Екатеринбурге и станет дополнением к прямой линии для бизнесменов, на которую за три года поступило уже почти 3,5 тыс. обращений и жалоб.





C ВОСТОЧНОГО ЗАПУСТИЛИ НОВЫЕ ДЕЛА

РАССЛЕДУЕТСЯ ХИЩЕНИЕ 250 МЛН РУБЛЕЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАРТОВОГО КОМПЛЕКСА





Как стало известно "Ъ", возбуждены новые уголовные дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный. Махинации на сумму более 250 млн руб. были выявлены при начатом весной этого года строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара". Вчера в рамках расследования были проведены обыски и выемки документов.





В ПЕРЕПИСИ НАШЛИСЬ ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ

"РОСТЕЛЕКОМ" ПОДВЕЛ ИТОГИ ТЕНДЕРА НА ПОСТАВКУ ПЛАНШЕТОВ



В конкурсе "Ростелекома" на поставку 360 тыс. планшетов для переписи населения на 11,5 млрд руб. победили структуры дистрибуторов электроники Merlion и VVP Group, которые поделят контракт примерно пополам. Часть денег вернется к "Ростелекому" в качестве платежей за использование на устройствах отечественной операционной системы "Аврора". Много заработать на поставках будет непросто, предупреждают участники рынка.





В ГОСТИНИЦЫ ПОДСЕЛЯЮТ КОНКУРЕНЦИЮ

ФАС ВЫЯВИЛА МОНОПОЛИЮ НА УЧЕТ ПОСТОЯЛЬЦЕВ



Отельерам удалось убедить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в отсутствии конкуренции среди автоматизированных систем электронного учета их гостей в Санкт-Петербурге. Местное управление МВД соглашалось работать лишь с системой "Элпост" Федерального гостиничного сервиса (ФГС). Такая ситуация может быть и в других регионах, хотя доходы таких систем сократились из-за ухода с рынка малых отелей.





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"AK&M" от 21.11.2019