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21/11/2019
10:31

Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 21 ноября 2019 года.

ЮРИЙ ЧАЙКА ПОШЕЛ В БИЗНЕС
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БУДУТ ЛИЧНО ОБЩАТЬСЯ С ГЕНПРОКУРОРОМ В РЕГИОНАХ

Как стало известно "Ъ", генпрокурор России Юрий Чайка будет регулярно проводить личные приемы предпринимателей в регионах. Ближайшая встреча пройдет в Екатеринбурге и станет дополнением к прямой линии для бизнесменов, на которую за три года поступило уже почти 3,5 тыс. обращений и жалоб.


C ВОСТОЧНОГО ЗАПУСТИЛИ НОВЫЕ ДЕЛА
РАССЛЕДУЕТСЯ ХИЩЕНИЕ 250 МЛН РУБЛЕЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАРТОВОГО КОМПЛЕКСА


Как стало известно "Ъ", возбуждены новые уголовные дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный. Махинации на сумму более 250 млн руб. были выявлены при начатом весной этого года строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара". Вчера в рамках расследования были проведены обыски и выемки документов.


В ПЕРЕПИСИ НАШЛИСЬ ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ
"РОСТЕЛЕКОМ" ПОДВЕЛ ИТОГИ ТЕНДЕРА НА ПОСТАВКУ ПЛАНШЕТОВ

В конкурсе "Ростелекома" на поставку 360 тыс. планшетов для переписи населения на 11,5 млрд руб. победили структуры дистрибуторов электроники Merlion и VVP Group, которые поделят контракт примерно пополам. Часть денег вернется к "Ростелекому" в качестве платежей за использование на устройствах отечественной операционной системы "Аврора". Много заработать на поставках будет непросто, предупреждают участники рынка.


В ГОСТИНИЦЫ ПОДСЕЛЯЮТ КОНКУРЕНЦИЮ
ФАС ВЫЯВИЛА МОНОПОЛИЮ НА УЧЕТ ПОСТОЯЛЬЦЕВ

Отельерам удалось убедить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в отсутствии конкуренции среди автоматизированных систем электронного учета их гостей в Санкт-Петербурге. Местное управление МВД соглашалось работать лишь с системой "Элпост" Федерального гостиничного сервиса (ФГС). Такая ситуация может быть и в других регионах, хотя доходы таких систем сократились из-за ухода с рынка малых отелей.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 21.11.2019
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