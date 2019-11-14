ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 21 ноября, в размере 64.0213 руб. против 63.7730 руб. на 20 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



20.11.19 - 63.7730 руб.

19.11.19 - 63.7542 руб.

16.11.19 - 63.8881 руб.

15.11.19 - 64.2101 руб.

14.11.19 - 64.2009 руб.













































































"AK&M" от 20.11.2019