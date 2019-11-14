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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 21 ноября, в размере 64.0213 руб. против 63.7730 руб. на 20 ноября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
20.11.19 - 63.7730 руб.
19.11.19 - 63.7542 руб.
16.11.19 - 63.8881 руб.
15.11.19 - 64.2101 руб.
14.11.19 - 64.2009 руб.
"AK&M" от 20.11.2019