ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 21 ноября, в размере 70.8524 руб. против 70.6286 руб. на 20 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



20.11.19 - 70.6286 руб.

19.11.19 - 70.5313 руб.

16.11.19 - 70.4111 руб.

15.11.19 - 70.6761 руб.

14.11.19 - 70.6724 руб.















































































































































































































































"AK&M" от 20.11.2019