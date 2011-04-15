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21/11/2019
09:24

Повтор! Инфляция в РФ за неделю, с 12 по 18 ноября, составила 0.1%

Инфляция в РФ за неделю, с 12 по 18 ноября 2019 года, составила 0.1%. С начала года - 2.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю цены на крупу гречневую выросли на 2.1%, яйца куриные - на 0.5%, масло сливочное и конфеты шоколадные - на 0.4%, молоко стерилизованное, сметану и сыры сычужные - на 0.3%, говядину и чай - на 0.2%.

Одновременно цены на сахар-песок и пшено снизились на 1.3%, масло подсолнечное и макаронные изделия - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.9%, в том числе на помидоры - 5.1%, огурцы - 1.3%. В то же время морковь и капуста белокочанная стали дешевле на 0.5% и 0.4% соответственно.


"AK&M" от 20.11.2019
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