Сбербанк внедрил упрощенный порядок работы с аккредитивами по сделкам с недвижимостью

Сбербанк внедрил упрощенный порядок работы с аккредитивами юридических лиц в сделках с недвижимостью. Об этом говорится в сообщении банка.



Аккредитив оформляется за 10 минут, а платеж проходит в течение дня. Для дистанционной поддержки клиентов создан специализированный центр продуктовых решений, который помогает правильно структурировать расчеты с аккредитивом в нестандартных сделках.



Для коммерческой недвижимости взимается единая комиссия - 0.1% от суммы аккредитива (но не менее 10 тыс. руб. и не более 100 тыс. руб.) при сделках до 100 млн руб. Если сумма аккредитива превышает 100 млн руб., стоимость услуги определяется индивидуально.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 21.11.2019