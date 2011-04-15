Нефть восстановилась на фоне сдержанного роста запасов в США

Нефтяные котировки в среду восстановили позиции на фоне чуть менее выраженного, чем ожидалось, роста запасов нефти в США по данным официальной статистики. По данным EIA коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1.38 млн баррелей против ожидаемого аналитиками роста на 1.54 млн баррелей. Всего запасы в США составили 450.38 млн баррелей. Экспорт сырой нефти вырос за неделю на 394 тыс. б/с до 3.03 млн б/с. Объем импорта вырос на 222 тыс. б/с до 5.97 млн б/с. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Товарные запасы бензина, по данным EIA, выросли на 1.76 млн баррелей (прогноз +0.87 млн), коммерческие запасы дистиллятов снизились на 0.97 млн баррелей (прогноз -0.73 млн). Загрузка НПЗ выросла с 87.8% до 89.5%. Добыча нефти за прошлую неделю осталась на уровне 12.8 млн б/с.



Фьючерсы на Brent по итогам дня вернулись в прежний торговый диапазон, который теперь можно рассматривать в более широком виде между $60.7 и $63.5 за баррель. Рост волатильности происходит, в том числе, на фоне роста неопределенности вокруг "первой фазы" сделки между США и Китаем.



В четверг в СМИ появилась информация о том, что подписание "первой фазы", ранее заявленное на ноябрь и преподносимое, как почти свершившийся факт, теперь может произойти лишь в следующем году. При этом официально стороны не озвучивали каких-то конкретных договоренностей, в то время как противоречия достаточно очевидны. Китай настаивает на согласовании конкретного плана по постепенной отмене пошлин, а президент США Дональд Трамп угрожает, напротив, повысить пошлины, если сделка не будет подписана на устраивающих Вашингтон условиях. Помимо этого, в последние недели все больше обостряется политическая ситуация вокруг Гонконга, где Китай и Вашингтон придерживаются разных позиций.



В ближайшие дни нефтяные котировки могут консолидироваться в вышеобозначенном диапазоне, отыгрывая внутри него публичные заявления относительно хода переговоров. В случае существенного прогресса котировки могут преодолеть отметку $63.5 и сложить новую волну роста в район $65-65.5 за баррель Brent. Однако вероятность негативного сценария в последние дни также выросла.



В среду глава Ливийской национальной нефтяной компании (NOC) рассказал на конференции в Тунисе, что страна добывает 1.25 млн б/с и планирует в 2020 году выйди на стабильную добычу 1.5 млн б/с. К 2024 году Ливия может достичь уровне 2.1 млн б/с.



Ливия, где регулярные вооруженные конфликты внутри страны периодически парализуют нефтедобычу, освобождена от сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Добыча в этой стране является нестабильной и представляет из себя один из неопределенных факторов, которые могут влиять на краткосрочную ситуацию с балансом спроса и предложения.



"AK&M" от 21.11.2019