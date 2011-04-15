Очередные негативные сообщения по торговым переговорам США и КНР ограничат возможности российской валюты, говорится в обзоре Nordea.



Российская валюта сохраняется вблизи отметки 63.8 в паре с долларом США и 70.7 в паре с евро. Накануне рубль чувствовал себя лучше многих прочих валют развивающихся стран, умеренно просев в паре с "американцем" на 0.1%.



При этом риски по рублю остаются смещенными в сторону умеренного ослабления на фоне вчерашних сообщений о вероятном переносе подписания первой фазы торгового соглашения между США и КНР на следующий год, а также после одобрения в Конгрессе США законопроекта, направленного на поддержку протестующих в Гонконге.



Тем не менее, негативные настроения к рисковым активам в утренние часы умеренно ограничивают комментарии главного переговорщика Китая о том, что он по-прежнему осторожно оптимистичен по поводу заключения сделки, несмотря на существующие сложности в переговорах.



Кроме того, восстановление нефтяных котировок к уровням вблизи $62/bbl также может ограничить вероятное ослабление рубля сегодня. Минфин вчера разместил весь доступный остаток трехлетних нот с переменным купоном в ходе аукциона ОФЗ.



Спрос на бумаги составил 61 млрд руб. и в два раза превысил объем предложения. Сегодняшний день не богат на значимые события. Основное внимание участников рынка постепенно перемещается на пятничные данные PMI в Европе, которые определят динамику европейской валюты на forex-рынке в конце недели.



"AK&M" от 21.11.2019