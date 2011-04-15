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21/11/2019
13:48

В Подмосковье задержали подозреваемых в подготовке хищения топлива из трубопровода Транснефти

В Подмосковье задержали подозреваемые в подготовке хищения топлива из трубопровода Транснефти. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, в Ленинском районе Московской области при проведении совместных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов, работниками управления безопасности АО "Транснефть-Верхняя Волга" и ООО "Транснефть-Охрана" была обнаружена группа лиц, осуществлявших прокладку отвода протяжённостью более одного километра от криминальной врезки в подводящем трубопроводе Московский НПЗ - ЛПДС "Володарская".

В ходе мероприятий правоохранительными органами задержаны семь подозреваемых, изъято две единицы техники, в том числе установка горизонтально-направленного бурения.

В настоящее время работники "Транснефть-Верхняя Волга" ликвидировали криминальную врезку. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к хищению дизельного топлива, осуществляется сбор материалов для привлечения подозреваемых к уголовной ответственности. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта "б" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Покушение на кражу нефтепродукта из нефтепродуктопровода".

"Транснефть-Верхняя Волга" во взаимодействии с правоохранительными органами на постоянной основе проводит комплекс мероприятий по профилактике, выявлению и пресечению фактов хищения нефти и нефтепродуктов через криминальные врезки в магистральные трубопроводы. Преступными действиями похитителей наносится значительный ущерб нефтепроводной отрасли в части обеспечения надежной и бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов потребителям. В результате хищений повышается вероятность выхода нефти и нефтепродуктов с последующим загрязнением окружающей среды.

АО "Транснефть-Верхняя Волга" является дочерним предприятием ПАО "Транснефть". Основными задачами компании являются приём и транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших экспортных поставок. В состав АО "Транснефть-Верхняя Волга" входят: Горьковское, Рязанское, Марийское РНУ, Володарское РПУ, Великолукский завод "Транснефтемаш", Центр промышленной автоматизации, Кстовская база БПО и КО.

ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.

"AK&M" от 21.11.2019
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