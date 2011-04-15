Сборы Ингосстраха в Красноярском крае за 9 месяцев увеличились на 31%

Объём премии, собранной филиалом Ингосстраха в Красноярском крае за 9 месяцев 2019 года, составил 795.1 млн руб., что на 31% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 407.5 млн руб. (прирост 14%), в том числе сборы по личному страхованию – 78.4 млн руб., сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 320.7 млн руб. (прирост 23%), страхованию ответственности – 8.4 млн руб. Объём страховой премии по ОСАГО – 370.8 млн руб. (прирост 54%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 5.8 млн руб. (прирост 9%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 11 млн руб. (прирост 172%).



Выплаты филиала за 9 месяцев 2019 года составили 356.5 млн руб., что на 54% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 39.5 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 124.9 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 1.7 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 188.9 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 1.5 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Красноярском крае стали ОСАГО, АВТОКАСКО и страхование имущества граждан.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 21.11.2019