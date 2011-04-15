Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/11/2019
13:40

Сборы Ингосстраха в Сибири за 9 месяцев выросли на 43%

Объём премии, собранной филиалами Сибирского регионального центра Ингосстраха за 9 месяцев 2019 года, составил 4 млрд руб., что на 43% превышает показатели аналогичного периода 2018 года, говорится в сообщении страховой компании.

Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 2 млрд руб. (прирост 20%), в том числе сборы по личному страхованию – 377.7 млн руб. (прирост 25%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 1.5 млрд руб. (прирост 19%), страхованию ответственности – 87.5 млн руб. (прирост 24%). Объём страховой премии по ОСАГО – 1.9 млрд руб. (прирост 82%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 36.7 млн руб., по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 70 млн руб. (прирост 17%).

Выплаты филиалов Сибирского регионального центра Ингосстраха за 9 месяцев 2019 года составили 2 млрд руб., что на 65% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 150 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 752.3 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 44.6 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 989.1 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 2.3 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 15.3 млн руб.

Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Сибирском региональном центре стали страхование имущества граждан, ОСАГО и АВТОКАСКО.

Напомним, что в зону ответственности Сибирского регионального центра входят филиалы Ингосстраха, которые расположены в Красноярском, Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях, республиках Хакасия, Бурятия, Тыва и Алтай.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 21.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100