Сборы Ингосстраха в Сибири за 9 месяцев выросли на 43%

Объём премии, собранной филиалами Сибирского регионального центра Ингосстраха за 9 месяцев 2019 года, составил 4 млрд руб., что на 43% превышает показатели аналогичного периода 2018 года, говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 2 млрд руб. (прирост 20%), в том числе сборы по личному страхованию – 377.7 млн руб. (прирост 25%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 1.5 млрд руб. (прирост 19%), страхованию ответственности – 87.5 млн руб. (прирост 24%). Объём страховой премии по ОСАГО – 1.9 млрд руб. (прирост 82%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 36.7 млн руб., по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 70 млн руб. (прирост 17%).



Выплаты филиалов Сибирского регионального центра Ингосстраха за 9 месяцев 2019 года составили 2 млрд руб., что на 65% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 150 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 752.3 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 44.6 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 989.1 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 2.3 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 15.3 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Сибирском региональном центре стали страхование имущества граждан, ОСАГО и АВТОКАСКО.



Напомним, что в зону ответственности Сибирского регионального центра входят филиалы Ингосстраха, которые расположены в Красноярском, Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях, республиках Хакасия, Бурятия, Тыва и Алтай.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 21.11.2019