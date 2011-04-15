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21/11/2019
13:11

Правление ФАС утвердило корректировку долгосрочных тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом для РЖД

Правление ФАС утвердило корректировку долгосрочных тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом для ОАО "РЖД". Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

В связи со снижением темпов инфляции, индексация тарифов пересчитана по ранее утвержденной формуле, исходя из среднего значения темпов инфляции за 2 предыдущих и целевых значений на 2 последующих года.

Составляющие долгосрочного тарифного решения, такие как объёмы и структура грузооборота, доходы и расходы, инвестиционная программа РЖД не пересматривались.

Индексы роста тарифов на грузоперевозки составят: в 2020 году — 3.5% (вместо ранее установленных 3.6%), в 2021 году – 3.7% (вместо 3.9%), в 2022 году – 3.6% (вместо 3.8%), в 2023 году – 3.8% (вместо 3.9%), в 2024 и в 2025 годах – 3.9% (без изменений).

Совокупный эффект для экономики от корректировки тарифов на сниженную инфляцию, за период до 2025 года, составил –2.7% индексации или –41 млрд руб.

Приказ направляется в Минюст России для регистрации.
ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.

Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 21.11.2019
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