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21/11/2019
13:39

Госдума утвердила федеральный бюджет на ближайшие три года

Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Доходы в 2020 году составят 20.38 трлн руб. и каждый год будут увеличиваться примерно на 1 трлн руб. Расходы в 2020 году прогнозируются на уровне 19.5 трлн руб. и тоже будут расти, причём темпами, опережающими доходы, подчёркивается в сообщении.

Профицит бюджета в 2020 году составит 876 млрд руб., к 2022 году снизится до 295 млрд руб.

Объём ВВП прогнозируется в 112.863 трлн руб., инфляция в 2020 году - в 3%, в 2021 году - 4%. МРОТ с 1 января 2020 года составит 12.13 тыс. руб. в месяц.


"AK&M" от 21.11.2019
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